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Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 88 человек.
Здоровье
21 февраля 2022 г. 16:38
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 88 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 12, второй - 71 человек, тремя и более дозами – 5, вакцинируемых бустерной дозой после позитивного результата не зарегистрировано.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 12 787 678, из них первую дозу вакцины получили 5 285 339, две дозы - 4 775 034, три и более доз - 2 533 323 человек, бустерную дозу после положительного ответа – 193 982 человека.

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