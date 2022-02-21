Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 88 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 88 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 12, второй - 71 человек, тремя и более дозами – 5, вакцинируемых бустерной дозой после позитивного результата не зарегистрировано.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 12 787 678, из них первую дозу вакцины получили 5 285 339, две дозы - 4 775 034, три и более доз - 2 533 323 человек, бустерную дозу после положительного ответа – 193 982 человека.