В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 2,3 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 2 340 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 2 340 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня зарегистрировано 333 случаев вакцинации первой дозой. Число привитых второй дозой составило 226 человек, третьей и более дозами – 1 588 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата – 193 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 736 177, из них первую дозу вакцины получили 5 349 659, две дозы - 4 850 191, бустерную дозу - 3 289 483 человека. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 246 844 человека.