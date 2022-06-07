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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 2,3 тыс. человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 2,3 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 2 340 человек.
Здоровье
7 июня 2022 г. 16:49
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 2,3 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 2 340 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня зарегистрировано 333 случаев вакцинации первой дозой. Число привитых второй дозой составило 226 человек, третьей и более дозами – 1 588 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата – 193 человека.
Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 736 177, из них первую дозу вакцины получили 5 349 659, две дозы - 4 850 191, бустерную дозу - 3 289 483 человека. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 246 844 человека.

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Версия на английском языке Number of people vaccinated against COVID-19 announced
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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