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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 128 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 128 человек В Азербайджане зарегистрировано 1 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 590 пациентов вылечились.
Здоровье
24 сентября 2021 г. 16:43
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 128 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 590 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончался 21 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 478 715 фактов заражения COVID-19, вылечились 446 643 человека, 6 415 скончались.

Число больных COVID-19 в стране на сегодня составляет 25 657 человек.

За последние сутки в стране было проведено 11 505, в общей сложности - 4 802 229 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 1,128 coronavirus cases, 21 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 128 nəfər koronavirusa yoluxub, 21 nəfər ölüb

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