В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 128 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 590 пациентов вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 1 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 590 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончался 21 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 478 715 фактов заражения COVID-19, вылечились 446 643 человека, 6 415 скончались.

Число больных COVID-19 в стране на сегодня составляет 25 657 человек.

За последние сутки в стране было проведено 11 505, в общей сложности - 4 802 229 тестов.