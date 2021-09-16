В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1783 человека

В Азербайджане зарегистрировано 1 783 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 680 пациентов вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 1 783 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 680 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 32 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 467 173 фактов заражения COVID-19, вылечились 423 705 человек, 6 227 скончались.

Число больных COVID-19 в стране на сегодня составляет 37 241 человек.

За последние сутки в стране было проведено 12 852, в общей сложности - 4 702 934 теста.