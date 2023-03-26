В Азербайджане за сутки 53 человека заразились коронавирусом, шестеро скончались

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 53 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 41 человек вылечился.

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 53 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 41 человек вылечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались шесть пациентов.

На сегодняшний день в стране выявлено 829 398 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 819 104 человека вылечились, в настоящее продолжается лечение 128 больных. Всего от осложнений, вызванных COVID, скончались 10 166 человек.

За последние сутки проведено 910 тестов, всего на сегодняшний день - 7 553 009 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

