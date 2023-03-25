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В Азербайджане за сутки 17 человек заразились коронавирусом, семеро скончались

В Азербайджане за сутки 17 человек заразились коронавирусом, семеро скончались За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 49 человек вылечились
Здоровье
25 марта 2023 г. 16:57
В Азербайджане за сутки 17 человек заразились коронавирусом, семеро скончались

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 48 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались семь пациентов.

На сегодняшний день в стране выявлено 829 345 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 819 063 человека вылечились, в настоящее продолжается лечение 122 больных. Всего от осложнений, вызванных COVID, скончались 10 160 человек.

За последние сутки проведено 511 тестов, всего на сегодняшний день - 7 552 099 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 17 nəfər koronavirusa yoluxub, 7 nəfər ölüb

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