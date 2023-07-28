В связи с днем ​​Ашура в Азербайджане проходит акция по сдаче донорской крови

В связи с днем ​​Ашура в Азербайджане проходит акция по сдаче донорской крови

В Азербайджане в связи с днем Ашура началась донорская акция по сдаче крови.

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В связи с днем ​​Ашура в Азербайджане проходит акция по сдаче донорской крови. Как сообщает Report, акция проводится в 8 мечетях в столице и 8 отделениях Центрального банка крови в регионах. В городе Баку донорская акция проводится в следующих мечетях: Хазарский район, мечеть Мир Мовсум ага; Насиминский район, мечеть Аждарбек; Низаминский район, мечеть Сахибаззаман Сабаильский район, мечеть Биби-Эйбат; Сураханский район, мечеть Гарачухур; Ясамальский район, мечеть Тезепир; Ясамальский район, мечеть Гаджи Солтанали; Бинагадинский район, мечеть Имама Али. Кроме того, акции по сдаче крови организуются также в Гянджинском, Лянкяранском, Сумгайытском, Мингячевирском, Шекинском, Ширванском, Бардинском и Губинском отделениях Центрального банка крови. Подпишитесь на наш Telegram канал