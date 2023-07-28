В связи с днем Ашура в Азербайджане проходит акция по сдаче донорской крови.
Как сообщает Report, акция проводится в 8 мечетях в столице и 8 отделениях Центрального банка крови в регионах.
В городе Баку донорская акция проводится в следующих мечетях:
Хазарский район, мечеть Мир Мовсум ага;
Насиминский район, мечеть Аждарбек;
Низаминский район, мечеть Сахибаззаман
Сабаильский район, мечеть Биби-Эйбат;
Сураханский район, мечеть Гарачухур;
Ясамальский район, мечеть Тезепир;
Ясамальский район, мечеть Гаджи Солтанали;
Бинагадинский район, мечеть Имама Али.
Кроме того, акции по сдаче крови организуются также в Гянджинском, Лянкяранском, Сумгайытском, Мингячевирском, Шекинском, Ширванском, Бардинском и Губинском отделениях Центрального банка крови.