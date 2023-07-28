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В связи с днем ​​Ашура в Азербайджане проходит акция по сдаче донорской крови

В связи с днем ​​Ашура в Азербайджане проходит акция по сдаче донорской крови В Азербайджане в связи с днем Ашура началась донорская акция по сдаче крови.
Здоровье
28 июля 2023 г. 09:34
В связи с днем ​​Ашура в Азербайджане проходит акция по сдаче донорской крови

В связи с днем ​​Ашура в Азербайджане проходит акция по сдаче донорской крови.

Как сообщает Report, акция проводится в 8 мечетях в столице и 8 отделениях Центрального банка крови в регионах.

В городе Баку донорская акция проводится в следующих мечетях:

Хазарский район, мечеть Мир Мовсум ага;

Насиминский район, мечеть Аждарбек;

Низаминский район, мечеть Сахибаззаман

Сабаильский район, мечеть Биби-Эйбат;

Сураханский район, мечеть Гарачухур;

Ясамальский район, мечеть Тезепир;

Ясамальский район, мечеть Гаджи Солтанали;

Бинагадинский район, мечеть Имама Али.

Кроме того, акции по сдаче крови организуются также в Гянджинском, Лянкяранском, Сумгайытском, Мингячевирском, Шекинском, Ширванском, Бардинском и Губинском отделениях Центрального банка крови.

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Версия на азербайджанском языке Aşura günü ilə bağlı qanvermə aksiyaları keçirilir

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