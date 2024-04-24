В Баку ограничена деятельность ресторана, в котором выявлены нарушения

В бакинском ресторане Crystal Plaza Baku проведена проверка и выявлен ряд нарушений.

В бакинском ресторане Crystal Plaza Baku проведена проверка и выявлен ряд нарушений.

Об этом Report сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

По обращению гражданина сотрудниками Агентства проведена внеплановая проверка в указанном ресторане по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Юсифа Сафарова, 23А.

В ходе проверки установлено, что предприятие общественного питания не отвечает требованиям пищевой безопасности, санитарно-гигиенические правила на кухне не соблюдаются, температурный мониторинг и учет не осуществляется, уборка не проводится должным образом, персонал не обеспечивается специальной униформой и не проходит гигиеническое обучение.

В соответствии с законодательством руководство предприятия привлечено к административной ответственности, а деятельность ресторана ограничена.