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В Баку ограничена деятельность ресторана, в котором выявлены нарушения

В Баку ограничена деятельность ресторана, в котором выявлены нарушения В бакинском ресторане Crystal Plaza Baku проведена проверка и выявлен ряд нарушений.
Здоровье
24 апреля 2024 г. 17:21
В Баку ограничена деятельность ресторана, в котором выявлены нарушения

В бакинском ресторане Crystal Plaza Baku проведена проверка и выявлен ряд нарушений.

Об этом Report сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

По обращению гражданина сотрудниками Агентства проведена внеплановая проверка в указанном ресторане по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Юсифа Сафарова, 23А.

В ходе проверки установлено, что предприятие общественного питания не отвечает требованиям пищевой безопасности, санитарно-гигиенические правила на кухне не соблюдаются, температурный мониторинг и учет не осуществляется, уборка не проводится должным образом, персонал не обеспечивается специальной униформой и не проходит гигиеническое обучение.

В соответствии с законодательством руководство предприятия привлечено к административной ответственности, а деятельность ресторана ограничена.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda nöqsanlar aşkarlanan restoranın fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

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