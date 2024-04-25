В России зарегистрирован первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, он показал высокий профиль эффективности и безопасности.

Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, он показал высокий профиль эффективности и безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Болезнь Бехтерева - хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности.

"Минздрав России зарегистрировал первый в мире и первый в классе таргетный препарат для лечения болезни Бехтерева. По результатам клинических испытаний он показал высокий профиль эффективности и безопасности. После регистрации препарата компания-производитель может начать его промышленное производство", - говорится в сообщении.

Препарат разработали ученые Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Н. И. Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН совместно с фармацевтической компанией "Биокад" из РФ.