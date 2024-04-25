О нас

В России зарегистрирован первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

В России зарегистрирован первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, он показал высокий профиль эффективности и безопасности.
Здоровье
25 апреля 2024 г. 08:13
В России зарегистрирован первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, он показал высокий профиль эффективности и безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Болезнь Бехтерева - хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности.

"Минздрав России зарегистрировал первый в мире и первый в классе таргетный препарат для лечения болезни Бехтерева. По результатам клинических испытаний он показал высокий профиль эффективности и безопасности. После регистрации препарата компания-производитель может начать его промышленное производство", - говорится в сообщении.

Препарат разработали ученые Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Н. И. Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН совместно с фармацевтической компанией "Биокад" из РФ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Баку ограничена деятельность ресторана, в котором выявлены нарушения
ФотоВ Баку ограничена деятельность ресторана, в котором выявлены нарушения
24 апреля 2024 г. 17:21
АПБА с начала года провело мониторинги и выявило недочеты на 17 рынках
АПБА с начала года провело мониторинги и выявило недочеты на 17 рынках
24 апреля 2024 г. 12:38
В Азербайджане создана координационная группа по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи
В Азербайджане создана координационная группа по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи
24 апреля 2024 г. 10:54
ВОЗ: Глобальная вспышка холеры требует дополнительных финансовых средств
ВОЗ: Глобальная вспышка холеры требует дополнительных финансовых средств
23 апреля 2024 г. 20:58
Семье родившегося в Ханкенди ребенка выделили квартиру
ФотоСемье родившегося в Ханкенди ребенка выделили квартиру
23 апреля 2024 г. 18:55
Ограничен ввоз мелких рогатых животных из Грузии в Азербайджан
Ограничен ввоз мелких рогатых животных из Грузии в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 12:20
Ученые разработали новый метод лечения депрессии и тревоги
Ученые разработали новый метод лечения депрессии и тревоги
22 апреля 2024 г. 00:38
В Европе умер перенесший 50 мутаций коронавируса пациент
В Европе умер перенесший 50 мутаций коронавируса пациент
21 апреля 2024 г. 14:22
Назван способный вызвать новую пандемию вирус
Назван способный вызвать новую пандемию вирус
21 апреля 2024 г. 09:51
Эрсин Татар: Северный Кипр, Турция и Азербайджан должны объединить свои возможности в области медицины
Эрсин Татар: Северный Кипр, Турция и Азербайджан должны объединить свои возможности в области медицины
20 апреля 2024 г. 09:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi