В Азербайджане коронавирусом заразились еще 432 человека

В Азербайджане зарегистрировано 432 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 024 человека выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 432 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 024 человека выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 10 человек с положительным тестом на COVID-19 умерли.

На сегодняшний день в стране выявлен 330 701 факт заражения коронавирусной инфекцией. 316 439 человек прошли лечение и вылечились, 4 802 скончались. Число активных больных составило 9 460 человек.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 11 116 тестов, на сегодняшний день - 3 404 046 тестов.