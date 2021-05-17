О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 426 человек, 13 умерли

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 426 человек, 13 умерли В Азербайджане зарегистрировано 426 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 515 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
17 мая 2021 г. 16:47
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 426 человек, 13 умерли

В Азербайджане зарегистрировано 426 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 515 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 13 человек с положительным тестом на COVID-19 умерли.

На сегодняшний день в стране выявлено 330 269 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 315 415 человек прошли лечение и вылечились, 4 792 скончались. Активное число больных составило 10 062 человека.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 8 877 тестов, на сегодняшний день - 3 392 930 тестов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan reports 426 new coronavirus cases, 13 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 426 nəfər koronavirusa yoluxub, 13 nəfər ölüb

Самое важное

Министр обороны заслушал доклады о ходе учений
Министр обороны заслушал доклады о ходе учений
17 мая 2021 г. 15:57
В центральном аппарате ПЕА произведено новое назначение - ЭКСКЛЮЗИВ
В центральном аппарате ПЕА произведено новое назначение - ЭКСКЛЮЗИВ
17 мая 2021 г. 15:54
Ученики сидят в масках, соблюдается дистанция - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоУченики сидят в масках, соблюдается дистанция - ФОТОРЕПОРТАЖ
17 мая 2021 г. 10:16
Начался суд над воевавшим в Карабахе ливанским террористом-наемником
Начался суд над воевавшим в Карабахе ливанским террористом-наемником
16 мая 2021 г. 14:57
МИД: Технический вопрос был раздут кампанией по очернению Азербайджана
МИД: Технический вопрос был раздут кампанией по очернению Азербайджана
16 мая 2021 г. 09:36
Лейла Абдуллаева отвергла необоснованные утверждения Армении
Лейла Абдуллаева отвергла необоснованные утверждения Армении
16 мая 2021 г. 08:53
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
15 мая 2021 г. 18:25
На освобожденных территориях введены в эксплуатацию 20 воинских частей
ФотоНа освобожденных территориях введены в эксплуатацию 20 воинских частей
14 мая 2021 г. 12:51
Министр обороны посетил подразделения войск ПВО на освобожденных территориях
ФотоМинистр обороны посетил подразделения войск ПВО на освобожденных территориях
14 мая 2021 г. 10:29
Музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» в Шуше завершился гала-концертом
ФотоМузыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» в Шуше завершился гала-концертом
13 мая 2021 г. 19:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi