В Азербайджане 4 170 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане сегодня зарегистрированы 4 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 985 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане сегодня зарегистрированы 4 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 985 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 38 человек.

До сих пор в стране выявлено 118 195 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 73 676 пациентов излечились, 1 361 скончался, число активных больных составляет 43 158 человек.

За последние сутки проведено 17 581 тест, за истекший период - 1 718 235.