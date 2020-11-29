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В Азербайджане 4 170 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане 4 170 новых случаев заражения коронавирусом В Азербайджане сегодня зарегистрированы 4 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 985 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
29 ноября 2020 г. 14:18
В Азербайджане 4 170 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане сегодня зарегистрированы 4 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 985 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 38 человек.

До сих пор в стране выявлено 118 195 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 73 676 пациентов излечились, 1 361 скончался, число активных больных составляет 43 158 человек.

За последние сутки проведено 17 581 тест, за истекший период - 1 718 235.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 4 170 nəfər koronavirusa yoluxub, 38 nəfər ölüb

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