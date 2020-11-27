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В Азербайджане 3 712 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане 3 712 новых случаев заражения коронавирусом До сих пор в стране выявлено 109 813 случаев заражения коронавирусной инфекцией
Здоровье
27 ноября 2020 г. 14:44
В Азербайджане 3 712 новых случаев заражения коронавирусом
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В Азербайджане сегодня зарегистрированы 3 712 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 359 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 35 человек.

До сих пор в стране выявлено 109 813 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 69 931 больной излечился, 1 291 скончался, число активных больных составляет 38 591 человека.

За последние сутки проведено 16 402 тестов, за истекший период - 1 682 234.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 3,712 new coronavirus cases: Task Force
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 3 712 nəfər koronavirusa yoluxub, 35 nəfər ölüb

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