В Азербайджане 3 712 новых случаев заражения коронавирусом

До сих пор в стране выявлено 109 813 случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Азербайджане сегодня зарегистрированы 3 712 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 359 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 35 человек.

До сих пор в стране выявлено 109 813 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 69 931 больной излечился, 1 291 скончался, число активных больных составляет 38 591 человека.

За последние сутки проведено 16 402 тестов, за истекший период - 1 682 234.