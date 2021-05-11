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Ученые рассказали об антираковых свойствах авокадо

Ученые рассказали об антираковых свойствах авокадо Исследователи обнаружили в плодах авокадо вещество, которое подавляет фермент, способствующий росту раковых клеток при лейкозе.
Здоровье
11 мая 2021 г. 06:05
Ученые рассказали об антираковых свойствах авокадо

Исследователи обнаружили в плодах авокадо вещество, которое подавляет фермент, способствующий росту раковых клеток при лейкозе.

Как передает Report, ученые надеются, что их открытие позволит разработать препарат для борьбы с раком крови.

Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) — наиболее разрушительная форма лейкемии. В большинстве случаев заболевание возникает у людей старше 65 лет, и менее десяти процентов пациентов выживают через пять лет после постановки диагноза.

Обычно таким пациентам оказывают лишь паллиативную помощь, реже проводят химиотерапию. Но используемые при этом лекарства токсичны и сами могут привести к смерти пациентов. Поэтому ученые пытаются найти менее опасные вещества или соединения, которые можно было бы использовать для борьбы с лейкозом.

Ученые из США и Канады провели скрининг потенциально эффективных против лейкемии нутрицевтиков — природных продуктов и пищевых добавок.

По словам исследователей, лейкозные клетки содержат большое количество фермента VLCAD, участвующего в их метаболизме, поэтому они искали вещество, способное подавлять этот фермент.

— Раковая клетка полагается на этот фермент, чтобы выжить, — объяснили ученые. — Это первый раз, когда VLCAD был нами идентифицирован как мишень при борьбе с раком.

Лучшим по своим свойствам оказалось вещество авокатин B — молекула из класса жиров, обнаруженная только в авокадо. Ранее ученые предлагали использовать авокатин B в профилактике диабета и борьбе с ожирением. Теперь они доказали, что это соединение нацелено на критически важный для роста раковых клеток фермент.

Авторы надеются, что в ближайшее время им удастся провести испытания с использованием авокатина B для лечения рака крови.

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