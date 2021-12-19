Ученые обнаружили необычные симптомы штамма "омикрон"

Британские ученые из ZOE COVID Study с помощью информации, полученной из своего приложения, обнаружили ряд симптомов, которые указывают на заражение штаммом "омикрон" COVID-19.
Как передает Report, об этом сообщает
По данным исследователей, среди заболевших "омикроном" часто встречаются следующие симптомы: насморк, головная боль, повышенная утомляемость, частое чихание и першение в горле.
Кроме этого, в публикации упоминается и один редкий для нового штамма симптом - потеря аппетита.
Ведущий научный сотрудник ZOE Covid Study Тим Спектор утверждает, что к Рождеству "омикрон" будет доминирующим на территории Великобритании. По словам ученого, заболеваемость новым штаммом COVID-19 будет значительно выше показателей всех предыдущих вариантов коронавируса.