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Ученые обнаружили необычные симптомы штамма "омикрон"

Ученые обнаружили необычные симптомы штамма "омикрон" Британские ученые из ZOE COVID Study с помощью информации, полученной из своего приложения, обнаружили ряд симптомов, которые указывают на заражение штаммом "омикрон" COVID-19.
Здоровье
19 декабря 2021 г. 00:44
Ученые обнаружили необычные симптомы штамма омикрон

Британские ученые из ZOE COVID Study с помощью информации, полученной из своего приложения, обнаружили ряд симптомов, которые указывают на заражение штаммом "омикрон" COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает Express.

По данным исследователей, среди заболевших "омикроном" часто встречаются следующие симптомы: насморк, головная боль, повышенная утомляемость, частое чихание и першение в горле.

Кроме этого, в публикации упоминается и один редкий для нового штамма симптом - потеря аппетита.

Ведущий научный сотрудник ZOE Covid Study Тим Спектор утверждает, что к Рождеству "омикрон" будет доминирующим на территории Великобритании. По словам ученого, заболеваемость новым штаммом COVID-19 будет значительно выше показателей всех предыдущих вариантов коронавируса.

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Версия на азербайджанском языке Alimlər “omikron” ştamının qeyri-adi simptomlarını aşkarlayıblar

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