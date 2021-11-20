Ученые: COVID-19 никуда не уйдет из-за дельтаподобных штаммов

Сочетание способности к повторному заражению и скорости передачи инфекции — основные свойства дельта-штамма SARS-CoV-2 — может привести к затяжной пандемии. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили ученые из Гарвардской школы общест

Сочетание способности к повторному заражению и скорости передачи инфекции — основные свойства дельта-штамма SARS-CoV-2 — может привести к затяжной пандемии. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана. Их исследование опубликовано в журнале Cell .

По мере распространения COVID-19 его возбудитель мутировал. Некоторые варианты быстро стали доминирующим штаммом, например "альфа" (британский штамм) и "дельта" (индийский), в то время как "бета" не смогла закрепиться или существенно повлиять на ход эпидемии.

Авторы работы создали модель, которая показывает, как пандемии, вызванные гипотетическими вариантами, будут влиять на популяции, которые используют различные комбинации методов борьбы с инфекцией: масочный режим, соблюдение дистанции и вакцинация. Анализ предполагал несколько сценариев, включая комбинации двух признаков: скорость заражения, аналогичная альфа-варианту; частичное ускользание от иммунного ответа, характерное для "беты"; сочетание этих свойств, как у "дельты"; и вариант без перечисленных признаков.

Команда определила, что индийский штамм, обладающий сразу двумя главными свойствами альфа- и бета-вариантов, вызывает наибольшие опасения. По словам исследовательницы Мэри Бушман, самым эффективным способом снизить активность "дельты" остается массовая вакцинация.

"Нужно, чтобы люди осознали, что появление таких вариантов, как "дельта", делает вакцинацию еще важнее. Даже если мы не сможем уничтожить вирус, мы можем гарантировать, что люди столкнутся с ним подготовленными", - резюмировала ученый.