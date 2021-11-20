О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученые: COVID-19 никуда не уйдет из-за дельтаподобных штаммов

Ученые: COVID-19 никуда не уйдет из-за дельтаподобных штаммов Сочетание способности к повторному заражению и скорости передачи инфекции — основные свойства дельта-штамма SARS-CoV-2 — может привести к затяжной пандемии. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили ученые из Гарвардской школы общест
Здоровье
20 ноября 2021 г. 17:05
Ученые: COVID-19 никуда не уйдет из-за дельтаподобных штаммов

Сочетание способности к повторному заражению и скорости передачи инфекции — основные свойства дельта-штамма SARS-CoV-2 — может привести к затяжной пандемии. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана. Их исследование опубликовано в журнале Cell.

По мере распространения COVID-19 его возбудитель мутировал. Некоторые варианты быстро стали доминирующим штаммом, например "альфа" (британский штамм) и "дельта" (индийский), в то время как "бета" не смогла закрепиться или существенно повлиять на ход эпидемии.

Авторы работы создали модель, которая показывает, как пандемии, вызванные гипотетическими вариантами, будут влиять на популяции, которые используют различные комбинации методов борьбы с инфекцией: масочный режим, соблюдение дистанции и вакцинация. Анализ предполагал несколько сценариев, включая комбинации двух признаков: скорость заражения, аналогичная альфа-варианту; частичное ускользание от иммунного ответа, характерное для "беты"; сочетание этих свойств, как у "дельты"; и вариант без перечисленных признаков.

Команда определила, что индийский штамм, обладающий сразу двумя главными свойствами альфа- и бета-вариантов, вызывает наибольшие опасения. По словам исследовательницы Мэри Бушман, самым эффективным способом снизить активность "дельты" остается массовая вакцинация.

"Нужно, чтобы люди осознали, что появление таких вариантов, как "дельта", делает вакцинацию еще важнее. Даже если мы не сможем уничтожить вирус, мы можем гарантировать, что люди столкнутся с ним подготовленными", - резюмировала ученый.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Researchers say delta-like coronavirus variants are most likely to increase pandemic severity

Другие новости из категории

В Азербайджане бустерной дозой вакцинировались более 700 тыс. человек
В Азербайджане бустерной дозой вакцинировались более 700 тыс. человек
20 ноября 2021 г. 17:01
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1763 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1763 человека
20 ноября 2021 г. 16:53
Азербайджан и Россия могут сотрудничать в области санавиации
ФотоАзербайджан и Россия могут сотрудничать в области санавиации
20 ноября 2021 г. 12:25
В Азербайджане в борьбе с COVID-19 задействованы более 43 тыс. медработников
В Азербайджане в борьбе с COVID-19 задействованы более 43 тыс. медработников
20 ноября 2021 г. 11:06
ВОЗ: Использование антибиотиков в борьбе с COVID-19 возросло
ВОЗ: Использование антибиотиков в борьбе с COVID-19 возросло
20 ноября 2021 г. 11:01
В Баку проходит международная конференция, посвященная последствиям COVID-19
В Баку проходит международная конференция, посвященная последствиям COVID-19
20 ноября 2021 г. 10:44
Британские ученые нашли эффективный растительный препарат против COVID-19
Британские ученые нашли эффективный растительный препарат против COVID-19
19 ноября 2021 г. 20:55
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 32 тыс. человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 32 тыс. человек
19 ноября 2021 г. 16:49
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 233 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 233 человека
19 ноября 2021 г. 16:46
Еврокомиссар не исключил появления болгарского штамма коронавируса
Еврокомиссар не исключил появления "болгарского" штамма коронавируса
19 ноября 2021 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi