TƏBİB о ситуации с коронавирусом в Азербайджане - СТАТИСТИКА

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) опубликовало статистику по COVID-19 в Азербайджане на 7 июня.

Как передает Report, сегодня в Азербайджане было сделано 5 013 тестов на коронавирус, всего - 339 876.

За сутки зарегистрировано 314 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 125 человека излечились и выписаны домой.

Четыре гражданина - 1947, 1954, 1956 и 1958 годов рождения с положительными тестами на COVID-19 скончались.

На сегодняшний день в нашей стране выявлен факт заражения коронавирусной инфекцией у 7 553 человек, из них 4 149 излечились, 88 умерли, 3 316 пациента продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 69 из них оценивается как тяжелое, а 80 человек - средней тяжести.