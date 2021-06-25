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Существует ли угроза индийского штамма в Азербайджане?

Существует ли угроза индийского штамма в Азербайджане? Новый более заразный штамм "Дельта плюс" (K417N) индийского варианта инфекции коронавируса ("Дельта") продолжает активно распространяться.
Здоровье
25 июня 2021 г. 16:23
Существует ли угроза индийского штамма в Азербайджане?

Новый более заразный штамм "Дельта плюс" (K417N) индийского варианта инфекции коронавируса ("Дельта") продолжает активно распространяться.

Как передает Report, этот штамм коронавируса зарегистрирован в 11 странах мира.

Ученые заявляют, что заразившиеся индийским штаммом COVID-19 больные сталкиваются с четырьмя новыми симптомами: диарея, возникновение тромбов, приводящих к гангрене, нарушение слуха и серьезное кишечное нарушение. Вариант "Дельта" за последние полгода распространился в более чем 60 странах.

Отмечается, что этот штамм на 60% заразнее, чем британский. Кроме того, этот вирус быстрее проникает в клетки легких. Штамм "Дельта" чаще встречается у молодых людей и невакцинированных лиц. По предварительным данным, обе дозы вакцины Pfizer-Biontech на 80% эффективны против нового штамма.

В братской Турции также есть заразившиеся штаммом "Дельта". Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил наличие 134 таких фактов.

Это говорит о том, что индийский штамм может в любой момент попасть в Азербайджан.

Как сообщили в ответ на запрос Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в настоящее время в Азербайджане ведутся исследования для выявления различных штаммов коронавирусной инфекции.

“До сих пор в стране официально не зарегистрирован индийский штамм. Вместе с тем, с учётом эпидемиологической ситуации рекомендуется соблюдать соответствующие санитарные и гигиенические правила", - заявили в TƏBİB.

Председатель Германо-азербайджанского общества радиологии и нейрорадиологии, доктор медицинских наук клиники Кельнского университета, азербайджанский ученый Нуран Абдуллаев в разговоре с Report сказал, что научные исследования также показывают, что вариант "Дельта" стремительно распространяется в различных популяциях и создает риски смертельного исхода:

"В апреле я предупреждал об этом. Я пытался посредством телевидения рассказать людям об опасности этого штамма и необходимых против него мерах. Прошло несколько месяцев, и мы видим, что индийский штамм привел или приводит к новой волне коронавируса".

По словам Н.Абдуллаева, сегодня целью Азербайджана должно быть максимальное предотвращение распространения в стране нового штамма: "Самый важный фактор – использование высокоэффективных вакцин против нового штамма. При сегодняшних возможностях Азербайджана можно в определенной форме быстро привлечь людей к вакцинации эффективными вакцинами против “Дельта”-варианта коронавируса. Я считаю, что все уже понимают, что означают эффективные вакцины”.

В марте этого года в Азербайджане в трех образцах был обнаружен 501Y.V1, B.1.1.7 (британский штамм коронавируса).

Общее количество заразившихся COVID-19 в стране составило 335 676 человек, из них 329 870 выздоровели, а 4 965 умерли.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Hindistan ştammı təhlükəsi

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