Существует ли угроза индийского штамма в Азербайджане?

Новый более заразный штамм "Дельта плюс" (K417N) индийского варианта инфекции коронавируса ("Дельта") продолжает активно распространяться.

Новый более заразный штамм "Дельта плюс" (K417N) индийского варианта инфекции коронавируса ("Дельта") продолжает активно распространяться.

Как передает Report, этот штамм коронавируса зарегистрирован в 11 странах мира.

Ученые заявляют, что заразившиеся индийским штаммом COVID-19 больные сталкиваются с четырьмя новыми симптомами: диарея, возникновение тромбов, приводящих к гангрене, нарушение слуха и серьезное кишечное нарушение. Вариант "Дельта" за последние полгода распространился в более чем 60 странах.

Отмечается, что этот штамм на 60% заразнее, чем британский. Кроме того, этот вирус быстрее проникает в клетки легких. Штамм "Дельта" чаще встречается у молодых людей и невакцинированных лиц. По предварительным данным, обе дозы вакцины Pfizer-Biontech на 80% эффективны против нового штамма.

В братской Турции также есть заразившиеся штаммом "Дельта". Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил наличие 134 таких фактов.

Это говорит о том, что индийский штамм может в любой момент попасть в Азербайджан.

Как сообщили в ответ на запрос Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в настоящее время в Азербайджане ведутся исследования для выявления различных штаммов коронавирусной инфекции.

“До сих пор в стране официально не зарегистрирован индийский штамм. Вместе с тем, с учётом эпидемиологической ситуации рекомендуется соблюдать соответствующие санитарные и гигиенические правила", - заявили в TƏBİB.

Председатель Германо-азербайджанского общества радиологии и нейрорадиологии, доктор медицинских наук клиники Кельнского университета, азербайджанский ученый Нуран Абдуллаев в разговоре с Report сказал, что научные исследования также показывают, что вариант "Дельта" стремительно распространяется в различных популяциях и создает риски смертельного исхода:

"В апреле я предупреждал об этом. Я пытался посредством телевидения рассказать людям об опасности этого штамма и необходимых против него мерах. Прошло несколько месяцев, и мы видим, что индийский штамм привел или приводит к новой волне коронавируса".

По словам Н.Абдуллаева, сегодня целью Азербайджана должно быть максимальное предотвращение распространения в стране нового штамма: "Самый важный фактор – использование высокоэффективных вакцин против нового штамма. При сегодняшних возможностях Азербайджана можно в определенной форме быстро привлечь людей к вакцинации эффективными вакцинами против “Дельта”-варианта коронавируса. Я считаю, что все уже понимают, что означают эффективные вакцины”.

В марте этого года в Азербайджане в трех образцах был обнаружен 501Y.V1, B.1.1.7 (британский штамм коронавируса).

Общее количество заразившихся COVID-19 в стране составило 335 676 человек, из них 329 870 выздоровели, а 4 965 умерли.