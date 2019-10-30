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Представительство ВОЗ в Азербайджане получило международный статус

Представительство ВОЗ в Азербайджане получило международный статус

Представительству Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане предоставлен международный статус.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи

По ее словам, до получения международного статуса, руководителями представительства назначались лица, имеющие азербайджанское гражданство: "Однако, после получения международного статуса руководителями представительства ВОЗ в Азербайджане назначаются иностранцы". 

Ханде Харманджи добавила, что данная процедура установлена ООН: "Иностранцы будут возглавлять структуру до тех пор, пока с местного представительства не снимут международный статус. Международный статус также получило азербайджанское представительство Программы развития ООН". 

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