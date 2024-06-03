О нас

AQTA ограничила деятельность двух предприятий в Баку

AQTA ограничила деятельность двух предприятий в Баку Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) по итогам мониторинга выявило нарушения в двух объектах общепита в Хатаинском районе Баку.
Здоровье
3 июня 2024 г. 11:55
AQTA ограничила деятельность двух предприятий в Баку

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) по итогам мониторинга выявило нарушения в двух объектах общепита в Хатаинском районе Баку.

Об этом Report сообщили в AQTA.

Нарушения были выявлены в объектах “Sərxanın dönəri” (Баку, Хатаинский район, улица М.Хади, 1) и “Balık-ekmek” (проспект Ходжалы).

В частности установлено, что переработка сырого донера осуществлялась ненадлежащим образом в антисанитарных условиях; отсутствовали документы, подтверждающие безопасность пищевой продукции; не соблюдались температурный режим и правила товарного соседства; не предусматривался принцип технологической последовательности; контактировавшие с пищевыми продуктами работники не проходили медосмотр и не были обеспечены специальной одеждой; не были установлены системы вентиляции; не проводилась регулярная уборка, также ряд других нарушений.

По обоим фактам приняты меры в соответствии с законодательством, деятельность данных объектов ограничена.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAQTA iki müəssisənin fəaliyyətini məhdudlaşdırıb

Экслюзивные новости

Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22
Посол: В Баку в этом году пройдут очередные политические консультации между Азербайджаном и Бельгией
Посол: В Баку в этом году пройдут очередные политические консультации между Азербайджаном и Бельгией
31 мая 2024 г. 17:00
Посол: Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном
Посол: Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном
31 мая 2024 г. 16:35
Петерсманс: Климатическая конференция COP29 станет великим моментом для азербайджанской дипломатии
Петерсманс: Климатическая конференция COP29 станет великим моментом для азербайджанской дипломатии
31 мая 2024 г. 13:10
Посол: Бельгия помогает Азербайджану решить серьезную проблему - очистку от мин Карабаха
Посол: Бельгия помогает Азербайджану решить серьезную проблему - очистку от мин Карабаха
31 мая 2024 г. 10:43
Мохаммед Абу Лабан: Водород может стать геополитическим преимуществом для Азербайджана
Мохаммед Абу Лабан: Водород может стать геополитическим преимуществом для Азербайджана
30 мая 2024 г. 15:04
Абдулла Салех Аль-Моаллем: Надеемся, что Карабах как можно скорее будет очищен от мин
Абдулла Салех Аль-Моаллем: Надеемся, что Карабах как можно скорее будет очищен от мин
30 мая 2024 г. 13:19
Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке
Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке
29 мая 2024 г. 20:40
Клифф Луссан: Придаем большое значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом
Клифф Луссан: Придаем большое значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом
29 мая 2024 г. 20:21
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для зеленого перехода может быть одобрен до конца года
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для "зеленого перехода" может быть одобрен до конца года
29 мая 2024 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi