AQTA ограничила деятельность двух предприятий в Баку

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) по итогам мониторинга выявило нарушения в двух объектах общепита в Хатаинском районе Баку.

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) по итогам мониторинга выявило нарушения в двух объектах общепита в Хатаинском районе Баку.

Об этом Report сообщили в AQTA.

Нарушения были выявлены в объектах “Sərxanın dönəri” (Баку, Хатаинский район, улица М.Хади, 1) и “Balık-ekmek” (проспект Ходжалы).

В частности установлено, что переработка сырого донера осуществлялась ненадлежащим образом в антисанитарных условиях; отсутствовали документы, подтверждающие безопасность пищевой продукции; не соблюдались температурный режим и правила товарного соседства; не предусматривался принцип технологической последовательности; контактировавшие с пищевыми продуктами работники не проходили медосмотр и не были обеспечены специальной одеждой; не были установлены системы вентиляции; не проводилась регулярная уборка, также ряд других нарушений.

По обоим фактам приняты меры в соответствии с законодательством, деятельность данных объектов ограничена.