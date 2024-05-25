В Азербайджане в импортируемых БАДах выявлены несоответствия описанию препарата

11:29

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) продолжает меры по контролю за импортируемыми в страну биологически активными добавками (БАД) к пище.

Как сообщили Report в AQTA, в рамках мер по контролю, с целью определения показателей безопасности образцы ввезенных в страну из Турции и Италии добавок переданы в лабораторию Азербайджанского института продовольственной безопасности.

В турецких БАДах Aminopanten количество цинка и глицината магния, а в Depovit New, Desol-D3 - количества витамина D3 во много раз ниже указанного на этикетках.

В итальянских БАДах İmmunovis количество глюконата цинка выше указанного на этикетке, а количество витамина D3 - ниже.