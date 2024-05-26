Ученые сравнили пользу ходьбы и спорта для здоровья

Умеренно интенсивная ходьба и спорт одинаково полезны для сердца. При ходьбе можно ориентироваться как на количество шагов, так и на длительность прогулки.

Умеренно интенсивная ходьба и спорт одинаково полезны для сердца. При ходьбе можно ориентироваться как на количество шагов, так и на длительность прогулки.

Как передает Report , это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Internal Medicine.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует людям старше 64 лет уделять умеренной аэробной активности 150-300 минут в неделю. Такая нагрузка должна немного повышать частоту сердцебиения. Однако часто используют альтернативную цель активности — 10 тысяч шагов в день, а не количество минут. Новое исследование сравнило эти подходы.

Ученые проанализировали данные почти 15 тысяч женщин старше 62 лет. Каждая из них носила на бедре устройство для отслеживания активности. Ежедневное прохождение от 8 000 до 8 500 шагов в день снизило риск сердечно-сосудистых заболеваний на 40% по сравнению с прохождением 3000 шагов. Такое же снижение риска наблюдалось у тех, кто уделял 200 минут в неделю ходьбе или тренировкам (бегу, теннису, футболу, плаванию, езде на велосипеде).

Исследование означает, что нет разницы в том, как именно отслеживать уровень физической активности, в том числе и при ходьбе, — используя минуты или пройденные шаги. Любая подвижность полезна, и потому человек может поставить перед собой ту цель, которая нравится ему.