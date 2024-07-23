Больше четверти людей с ВИЧ в Европейском регионе не знает о своем диагнозе

Больше четверти людей, зараженных ВИЧ в Европейском регионе ВОЗ, не знают о своем заболевании, при этом половина инфицированных узнает о своем диагнозе слишком поздно.

Больше четверти людей, зараженных ВИЧ в Европейском регионе ВОЗ, не знают о своем заболевании, при этом половина инфицированных узнает о своем диагнозе слишком поздно.

Как передает Report , об этом говорится в комментарии директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге для ТАСС.

"Европейский регион ВОЗ, охватывающий 53 страны Европы и Центральной Азии, достиг значительного прогресса в борьбе с ВИЧ. С медицинской точки зрения у нас есть все необходимые инструменты. Как только человек проходит тестирование на ВИЧ, здравоохранительные системы нашего региона могут поставить диагноз (некоторые быстрее других) и обеспечить лечение, которое почти всегда доступно и предоставляется бесплатно", - отметил он.

"Почему же только 72% людей, живущих с ВИЧ в нашем регионе, осведомлены о своем статусе? Причем 50% из них узнают о своем диагнозе слишком поздно. Нам не удается своевременно достучаться до людей, и эта тенденция сохраняется на протяжении последних десяти лет", - добавил Клюге.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ подчеркнул, что ВИЧ до сих пор остается угрозой жизни многих людей.

"На рубеже второго тысячелетия лечение ВИЧ все еще было на ранней стадии развития и не было широко доступно. Для миллионов людей по всему миру ВИЧ был смертным приговором и до сих пор остается угрозой жизни для многих других. С начала эпидемии в 1980-х годах ВИЧ/СПИД унес более 40 млн жизней, и это, вероятно, заниженные данные", - указал он.