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ООН предложила создать рабочую группу по внедрению концепции "Единое здоровье" в Азербайджане

ООН предложила создать рабочую группу по внедрению концепции "Единое здоровье" в Азербайджане Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева предложила создать рабочую группу по внедрению концепции "Единое здоровье" в Азербайджане.
Здоровье
25 июля 2024 г. 12:00
ООН предложила создать рабочую группу по внедрению концепции Единое здоровье в Азербайджане

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева предложила создать рабочую группу по внедрению концепции "Единое здоровье" в Азербайджане.

Как сообщает Report, в беседе с журналистами Андреева отметила, что в Азербайджане проявляют интерес к концепции "Единое здоровье".

"Азербайджан должен учитывать эту концепцию при разработке своего национального плана действий, а также законодательной базы. Наиболее продуктивным стало бы создание межведомственной рабочей группы. Это могут быть министерства здравоохранения, сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов и другие ведомства, а также институты гражданского общества", - сказала она.

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Версия на английском языке UN proposes creating working group to implement One Health concept in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке BMT Azərbaycanda vahid sağlamlığın tətbiqi üçün işçi qrupunun yaradılmasını təklif edib

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