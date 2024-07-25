ООН предложила создать рабочую группу по внедрению концепции "Единое здоровье" в Азербайджане

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева предложила создать рабочую группу по внедрению концепции "Единое здоровье" в Азербайджане.

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева предложила создать рабочую группу по внедрению концепции "Единое здоровье" в Азербайджане.

Как сообщает Report, в беседе с журналистами Андреева отметила, что в Азербайджане проявляют интерес к концепции "Единое здоровье".

"Азербайджан должен учитывать эту концепцию при разработке своего национального плана действий, а также законодательной базы. Наиболее продуктивным стало бы создание межведомственной рабочей группы. Это могут быть министерства здравоохранения, сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов и другие ведомства, а также институты гражданского общества", - сказала она.