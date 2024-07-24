TƏBİB: С начала пляжного сезона 13 человек погибли от утопления

За июнь и июль текущего года в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи по городу Баку поступило в общей сложности 30 обращений в связи с утоплением.

За июнь и июль текущего года в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи по городу Баку поступило в общей сложности 30 обращений в связи с утоплением.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечается, что среди утонувших - 27 мужчин и 3 женщины: "Из них 11 человек были госпитализированы, 6 человек получили помощь на месте. Зафиксирован факт смерти 13 человек".

Напомним, что пляжный сезон в стране начался с 15 июня.