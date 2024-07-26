Минздрав организовал кардиологическое обследование жителей Агдеринского и Тертерского районов

В рамках Программы "Великое возвращение" медперсоналом Научно-исследовательского института кардиологии имени академика Дж.Абдуллаева министерства здравоохранения в Агдеринском и Тертерском районах организовано двухдневное кардиологическое обследование нас

В рамках Программы "Великое возвращение" медперсоналом Научно-исследовательского института кардиологии имени академика Дж.Абдуллаева министерства здравоохранения в Агдеринском и Тертерском районах организовано двухдневное кардиологическое обследование населения.

Как сообщили Report в Минздраве, целью проведения мероприятия является предотвращение заболеваний сердечно-сосудистой системы, раннее выявление риска инфаркта миокарда и назначение соответствующего лечения.

В первый день в поселке Суговушан и селе Талыш Агдеринского района были организованы кардиологические осмотры граждан.

В рамках акции бригада специалистов НИИ кардиологии, в том числе кардиологи, медсестры и лаборанты провели медицинское обследование населения. Также была проведена электрокардиограмма (ЭКГ) и эхокардиография (Эхо КГ), экспресс-методом гражданам измеряли общий уровень холестерина и глюкозы в крови. Помимо этого, гражданам, имеющим проблемы со здоровьем, были предоставлены профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.

После медицинских обследований для общественности Агдеринского района было организовано информационно-просветительское мероприятие по вопросам пропаганды здорового образа жизни, а также оказания первой помощи при повышенном артериальном давлении и сердечном приступе.

На следующий день медицинская акция продолжилась в Тертерском районе.

В целом в рамках двухдневной кардиологической акции свыше 300 граждан прошли общий осмотр врачей.