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Владанка Андреева: В рамках COP29 будут обсуждаться многие темы в сфере здравоохранения

Владанка Андреева: В рамках COP29 будут обсуждаться многие темы в сфере здравоохранения В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СOP29) будет обсуждаться множество тем в сфере здравоохранения.
Здоровье
25 июля 2024 г. 10:34
Владанка Андреева: В рамках COP29 будут обсуждаться многие темы в сфере здравоохранения

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СOP29) будет обсуждаться множество тем в сфере здравоохранения.

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила во время выступления на симпозиуме "Единое здоровье: Подготовка к COP29 с помощью межсекторального диалога".

По ее словам, в результате деятельности человека наблюдается еще больший рост заболеваемости во всем мире:

"Концепция единого здоровья очень важна на сегодняшний день. COVID-19 напомнил нам, что безопасность важна с точки зрения здоровья каждого. Учреждения, работающие в этой сфере, должны тесно сотрудничать друг с другом. Посредством согласованной координации в различных секторах можно добиться успехов в устранении рисков".

В. Андреева отметила, что в основе единого центра здоровья лежит сотрудничество и партнерство: "Все учреждения должны приложить усилия для обеспечения сотрудничества. Правительство Азербайджана заявило, что в рамках COP29 будут обсуждаться многие темы в сфере здравоохранения. Я уверена, что Азербайджан сможет выполнить взятые на себя обязательства в этой сфере".

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Версия на английском языке ФотоCOP29 to address critical human health issues, says UN Coordinator
Версия на азербайджанском языке ФотоVladanka Andreyeva: COP29 çərçivəsində insan sağlamlığı sahəsində bir çox mövzular müzakirə olunacaq

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