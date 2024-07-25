Владанка Андреева: В рамках COP29 будут обсуждаться многие темы в сфере здравоохранения

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СOP29) будет обсуждаться множество тем в сфере здравоохранения.

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СOP29) будет обсуждаться множество тем в сфере здравоохранения.

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила во время выступления на симпозиуме "Единое здоровье: Подготовка к COP29 с помощью межсекторального диалога".

По ее словам, в результате деятельности человека наблюдается еще больший рост заболеваемости во всем мире:

"Концепция единого здоровья очень важна на сегодняшний день. COVID-19 напомнил нам, что безопасность важна с точки зрения здоровья каждого. Учреждения, работающие в этой сфере, должны тесно сотрудничать друг с другом. Посредством согласованной координации в различных секторах можно добиться успехов в устранении рисков".

В. Андреева отметила, что в основе единого центра здоровья лежит сотрудничество и партнерство: "Все учреждения должны приложить усилия для обеспечения сотрудничества. Правительство Азербайджана заявило, что в рамках COP29 будут обсуждаться многие темы в сфере здравоохранения. Я уверена, что Азербайджан сможет выполнить взятые на себя обязательства в этой сфере".