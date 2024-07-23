Агентство продбезопасности выявило нарушения в 113 аптеках

В первом полугодии этого года Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в ходе мониторингов выявило нарушения в 113 аптеках.

В первом полугодии этого года Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в ходе мониторингов выявило нарушения в 113 аптеках.

Как Report сообщили в АПБА, всего в январе-июне этого года мониторинги были проведены в 154 аптеках, продающих специализированные пищевые продукты (детское питание, диетическое питание и т.д.), природные минеральные воды, биологически активные пищевые добавки.

В рамках принятых мер несоответствующая требованиям продукция снята с продажи, в некоторых аптеках прекращено оказание услуг, уволены сотрудники. Также руководителям аптек даны соответствующие поручения, разъяснены требования законодательства.