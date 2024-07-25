Замминистра: Изменение климата оказывает влияние не только на людей, но и на животных

Около половины инфекционных заболеваний передаются от животных человеку.

Около половины инфекционных заболеваний передаются от животных человеку.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов в ходе выступления на симпозиуме "Единое здоровье: Подготовка к COP29 с помощью межсекторального диалога".

По его словам, некоторые инфекции также могут передаваться от животных человеку или наоборот: "Это бешенство, птичий или свиной грипп, COVID-19, Эбола и другие заболевания. Целесообразно применять комплексный подход к таким заболеваниям".

Зейналов подчеркнул, что изменение климата оказывает влияние не только на здоровье людей, но и на животный и растительный мир: "Люди и животные мигрируют в результате изменения климата, что создает возможность для распространения большого количества инфекционных заболеваний, меняющих свою географию. Поэтому важно подходить к этому вопросу с точки зрения единого здоровья".