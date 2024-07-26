В России разрабатывают новый препарат для лечения ВИЧ

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разрабатывают новый препарат для лечения ВИЧ-инфекции на основе лентивирусного вектора, лечение не будет сопровождаться возникновением лекарственной устойчивости.

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разрабатывают новый препарат для лечения ВИЧ-инфекции на основе лентивирусного вектора, лечение не будет сопровождаться возникновением лекарственной устойчивости.

Как передает Report , об этом сообщили ТАСС в пресс-службе агентства.

"Поиск новых подходов к лечению ВИЧ-инфекции продолжается, и одним из них является генная терапия. Идет разработка <...> [препарата] на основе лентивирусного вектора", - говорится в сообщении агентства.

По данным ФМБА, разрабатываемый препарат сможет применяться для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, обеспечивая длительный терапевтический эффект и минимальные побочные эффекты. При его применении также будет повышена эффективность и приверженность к лечению. Кроме того, лечение не будет сопровождаться возникновением лекарственной устойчивости.

"Перспективность данной разработки заключается в том, что препарат сможет полностью защитить чувствительные к ВИЧ иммунные клетки от заражения и таким образом обеспечить нормальное функционирование иммунитета, предотвращая развитие СПИДа. В долгосрочной перспективе такой подход может привести к полному излечению от ВИЧ-инфекции", - отметили в пресс-службе агентства.