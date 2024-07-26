Создан назальный спрей для борьбы с болезнью Альцгеймера

Ученые из Техасского университета создали назальный спрей для борьбы с Болезнью Альцгеймера, устраняющий скопления тау-белков в мозге.

Ученые из Техасского университета создали назальный спрей для борьбы с Болезнью Альцгеймера, устраняющий скопления тау-белков в мозге.

Как передает Report , результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine (STM).

На первых этапах разработки ученые оптимизировали антитела (белки, вырабатываемые иммунной системой), которые "зацепляются" к тау-белкам и устраняют их. Тау-белки – один из двух видов белков, которые образуют необычные скопления в мозге людей, страдающих болезнью Альцгеймера.

Многочисленные исследования показали, что такие белки способны вызывать сбои в работе нейронов и уничтожать их, что приводит к возникновению проблемам с памятью и вниманием.

После того, как было выявлено наиболее эффективное антитело для нацеливания на тау (называемое TTCM2), исследователи "упаковали" антитела в крошечные пузырьки жира (липиды). Они достаточно малы, чтобы пройти через гематоэнцефалический барьер мозга (полупроницаемый барьер между кровью и нервной тканью). По словам исследователей, при проникновении в структуры мозга оболочка пузырьков растворяется, высвобождая антитела.

Назальный спрей уже протестировали на мышах с болезнью Альцгеймера. Результатом стало уменьшение количества накопленных в мозге тау-белков и повышение когнитивных способностей грызунов через две недели после применения препарата.

Ученые отметили, что разработка может быть эффективной и для людей с болезнью Альцгеймера. Тем не менее, между мышами и людьми существуют значительные биологические различия. Чтобы оценить результативность работы спрея, необходимы более обширные исследования с участием добровольцев.