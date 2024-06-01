В Баку по случаю Дня защиты детей прошло просветительское мероприятие с участием врачей

В Баку прошло просветительское мероприятие с участием врачей по случаю 1 июня – Международного дня защиты детей.

В Баку прошло просветительское мероприятие с участием врачей по случаю 1 июня – Международного дня защиты детей.

Как передает Report, в ходе мероприятия обсуждались вопросы детского здоровья.

Гости мероприятия получили возможность задать интересующие их вопросы врачам – инфекционисту Полине Алиевой, гепатологу Зауру Оруджеву, педиатру Регине Нематовой и диетологу Нармине Ибрагимовой.

"Это пилотный проект нашей группы в социальной сети, мы занимаемся поддержкой пациентов, консультациями, поиском подходящего специалиста", - сказала Полина Алиева.

Она отметила, что в Азербайджане следует чаще говорить о профилактике в области инфекционных заболеваний и проблем с витаминным балансом детей, к чему и призывает данное мероприятие.