Страны ВОЗ договорились продолжить работу над соглашением о пандемиях

Страны - члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) решили продолжить работу над договором о предотвращении пандемий, они поставили целью "согласовать сроки, формат и процесс" заключения соглашения.

Страны - члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) решили продолжить работу над договором о предотвращении пандемий, они поставили целью "согласовать сроки, формат и процесс" заключения соглашения.

Как передает Report, об этом сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ, подводя итоги состоявшихся во вторник дискуссий на эту тему на 77-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

"Государства - члены ВОЗ договорились продолжить работу во время Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая завершится 1 июня, с целью согласовать сроки, формат и процесс заключения соглашения о пандемиях", - говорится в сообщении.

Представители 194 государств, приглашенных на ассамблею, 28 мая "впервые рассмотрели пункт повестки дня, посвященный проекту соглашения о пандемиях". Делегаты "высоко оценили обширную работу, проделанную Межправительственным переговорным органом" с декабря 2021 года, когда правительства "запустили процесс разработки первого в мире соглашения о пандемиях", призванного предотвратить повторение глобальной ситуации в области здравоохранения, вызванной COVID-19, отметили в ВОЗ. Страны подтвердили, что миру необходимо такое соглашение, основанное на "принципах справедливости, суверенитета, предотвращения, готовности и реагирования, а также обеспечивающее защиту будущих поколений от угрозы неизбежных будущих пандемий".