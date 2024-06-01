Минздрав организовал медобследования детей на освобожденных территориях

Министерство здравоохранения организовало медицинские обследования детей в городе Физули, в селе Агалы Зангиланского района и селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

Министерство здравоохранения организовало медицинские обследования детей в городе Физули, в селе Агалы Зангиланского района и селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

Как сообщает Report со ссылкой на Минздрав, акция организована по случаю 1 июня - Международного дня защиты детей.

Педиатры, детские хирурги, кардиологи, неврологи и офтальмологи провели профилактические осмотры детей и назначили соответствующее лечение.

Акция охватила в целом около 350 детей, в том числе около 200 в Зангиланском районе, около 100 в Джебраильском районе и 50 в Физули.

Кроме того, были выданы направления для детей, нуждающихся в дальнейшем лечении.