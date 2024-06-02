Глава ВОЗ: Уверен, что наши совместные с Азербайджаном проекты будут успешно реализованы

В рамках 77-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоялась встреча главы азербайджанской делегации, министра здравоохранения Теймура Мусаева и генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса

В рамках 77-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоялась встреча главы азербайджанской делегации, министра здравоохранения Теймура Мусаева и генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Как передает Report , на встрече Теймур Мусаев подчеркнул, что наша страна придает большое значение тесному сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения, и выразил благодарность за поддержку, оказанную ВОЗ Азербайджану за прошедший период.

В свою очередь Тедрос Адханом Гебрейесус высоко оценил важность, придаваемую Президентом Ильхамом Алиевым сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения. Гендиректор ВОЗ выразил уверенность, что будущие совместные проекты также будут успешно реализованы.

Поздравив нашу страну с избранием в качестве места проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), генеральный директор ВОЗ выразил благодарность правительству Азербайджана за приглашение принять участие в престижном мероприятии. Подчеркнув, что Азербайджан всегда на самом высоком уровне достойно принимает и организует международные мероприятия, доктор Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что с нетерпением ждет участия в COP29, которая пройдет в Баку в ноябре текущего года.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.