Ассамблея ВОЗ рассмотрит в Женеве ход работы над соглашением по пандемиям

Всемирная ассамблея здравоохранения рассмотрит на своей 77-й сессии (27 мая - 1 июня) в Женеве проект программы работы на 2025-2028 годы, стратегию ликвидации туберкулеза и полиомиелита, дорожную карту по борьбе с забытыми тропическими болезнями, меры по

Всемирная ассамблея здравоохранения рассмотрит на своей 77-й сессии (27 мая - 1 июня) в Женеве проект программы работы на 2025-2028 годы, стратегию ликвидации туберкулеза и полиомиелита, дорожную карту по борьбе с забытыми тропическими болезнями, меры по защите здоровья в условиях изменения климата и другие актуальные вопросы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Внимание представителей 194 государств, приглашенных на главный ежегодный форум Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), будет сосредоточено также на ведущейся с 2021 года работе над соглашением о предотвращении пандемий.

Как заявил накануне ассамблеи генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, члены ВОЗ "приложили огромные усилия", чтобы ответить на вызовы, ставшие следствием вспышки COVID-19, унесшего более 7 млн жизней. Пандемия коронавируса затронула всех, поэтому страны - члены ВОЗ "начали процесс разработки соглашения, нацеленного на то, чтобы сделать мир более подготовленным к следующей пандемии". Глава ВОЗ отметил "большой прогресс, достигнутый не этих переговорах", обратив вместе с тем внимание на наличие "проблем, которые еще предстоит преодолеть". "Нужно, чтобы Всемирная ассамблея здравоохранения придала нам энергии, чтобы завершить начатую работу, а именно представить миру соглашение о борьбе с пандемиями", - подчеркнул Гебрейесус.