Министр здравоохранения: Растет число заболеваний, связанных с глобальным потеплением

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев выразил обеспокоенность ростом числа заболеваний, связанных с глобальным потеплением.

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев выразил обеспокоенность ростом числа заболеваний, связанных с глобальным потеплением.

Как сообщает Report со ссылкой на Минздрав, об этом министр заявил во время выступления на стратегическом круглом столе "Изменение климата и здравоохранение: глобальное видение совместной деятельности" в рамках 77-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

По словам министра, в том числе растет число заболеваний, связанных с экстремальной жарой: "Многие заболевания, распространяющиеся среди людей, связаны с климатическими изменениями, вызванными периодами сильной жары, передачей инфекционных заболеваний и питанием".

Мусаев добавил, что за последние десятилетия частота экстремальных погодных явлений, таких как наводнения, засухи и ураганы, увеличились, эти климатические явления оказывают косвенное влияние на качество воздуха, загрязнение воды и возможности землепользования.

Министр с сожалением отметил, что медицинские работники недостаточно осведомлены о влиянии изменения климата на здоровье. Он также предложил включить предмет "Изменение климата и здравоохранение" в образовательные программы.

"Академия ВОЗ может сыграть ключевую роль в создании онлайн-платформы для обеспечения непрерывного образования в области изменения климата и здоровья. Помимо этого, эксперты общественного здравоохранения подчеркнули важность распространения информации о влиянии изменения климата на физическое и психическое здоровье среди сообществ", - сказал он.