TƏBİB о продаже пакета лекарств от коронавируса

В социальных сетях появилась информация о продаже пакета лекарственных препаратов, которые TƏBİB должен бесплатно предоставлять гражданам, проходящим лечение от коронавируса в домашних условиях.

В социальных сетях появилась информация о продаже пакета лекарственных препаратов, которые TƏBİB должен бесплатно предоставлять гражданам, проходящим лечение от коронавируса в домашних условиях.

Как сообщает Report, пользователи социальных сетей поделились фотографиями, отметив, что пакет лекарственных средств предлагается в аптеках за 53 маната.

Чтобы прояснить ситуацию, Report обратился в TƏBİB. В ведомстве отметили, что TƏBİB обеспечивает лекарствами лишь пациентов, проходящих лечение на дому в регионах республики, и с обеих сторон этого пакета содержится логотип TƏBİB. На поступающих в продажу упаковках нет этого логотипа. Это, видимо, собственный дизайн какой-то аптеки”.