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TƏBİB о продаже пакета лекарств от коронавируса

TƏBİB о продаже пакета лекарств от коронавируса В социальных сетях появилась информация о продаже пакета лекарственных препаратов, которые TƏBİB должен бесплатно предоставлять гражданам, проходящим лечение от коронавируса в домашних условиях.
Здоровье
19 декабря 2020 г. 15:08
TƏBİB о продаже пакета лекарств от коронавируса

В социальных сетях появилась информация о продаже пакета лекарственных препаратов, которые TƏBİB должен бесплатно предоставлять гражданам, проходящим лечение от коронавируса в домашних условиях.

Как сообщает Report, пользователи социальных сетей поделились фотографиями, отметив, что пакет лекарственных средств предлагается в аптеках за 53 маната.

Чтобы прояснить ситуацию, Report обратился в TƏBİB. В ведомстве отметили, что TƏBİB обеспечивает лекарствами лишь пациентов, проходящих лечение на дому в регионах республики, и с обеих сторон этого пакета содержится логотип TƏBİB. На поступающих в продажу упаковках нет этого логотипа. Это, видимо, собственный дизайн какой-то аптеки”.

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Версия на азербайджанском языке COVID-19 müalicə paketi satışa çıxarıldı, TƏBİB açıqlama verdi

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