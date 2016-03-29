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    От УМК и еще трех госструктур получено заключение на законопроект "О репродуктивном здоровье"

    В настоящее время проект дорабатывается

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ От трех государственных структур получено заключение на законопроект "О репродуктивном здоровье".

    Как сообщает Report, об этом в своем выступлении на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения заявил председатель комитета Ахлиман Амирасланов.

    По его словам, это - министерство юстиции, министерство молодежи и спорта и Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей.

    В связи с законопроектом заключение получено и от Управления мусульман Кавказа (УМК): "Однако их претензии касательно законопроекта слишком незначительны. Его вынесут на обсуждение на очередном заседании комитета после получения отзыва еще двух госструктур".

    Как заявил председатель комитета, проект очень интересен обществу: "Многие из пришедших на прием обращаются по этому поводу. Поэтому подготовка и принятие законопроекта важны. В настоящее время документ дорабатывается". 

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