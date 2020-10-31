Назначен главврач Республиканской нейрохирургической больницы

Соответствующим приказом председателя правления TƏBİB Рамина Байрамова Фарид Вахид оглу Тагдиров назначен главврачом Республиканской нейрохирургической больницы

Соответствующим приказом председателя правления TƏBİB Рамина Байрамова Фарид Вахид оглу Тагдиров назначен главврачом Республиканской нейрохирургической больницы.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

Фарид Тагдиров в 1996-2002 годах учился на лечфаке Азербайджанского государственного медицинского университета, в 2002-2003 годах проходил интернатуру в Республиканской нейрохирургической больнице по специальности нейрохирургия. Трудовую деятельность начал в качестве нейрохирурга в Республиканской нейрохирургической больнице, затем работал нейрохирургом в Н-ской воинской части в Физулинском районе, военном госпитале Государственной службы безопасности и в различных частных медицинских учреждениях.