Назначен главврач Республиканской нейрохирургической больницы

Соответствующим приказом председателя правления TƏBİB Рамина Байрамова Фарид Вахид оглу Тагдиров назначен главврачом Республиканской нейрохирургической больницы.
Об этом Report сообщили в TƏBİB.
Фарид Тагдиров в 1996-2002 годах учился на лечфаке Азербайджанского государственного медицинского университета, в 2002-2003 годах проходил интернатуру в Республиканской нейрохирургической больнице по специальности нейрохирургия. Трудовую деятельность начал в качестве нейрохирурга в Республиканской нейрохирургической больнице, затем работал нейрохирургом в Н-ской воинской части в Физулинском районе, военном госпитале Государственной службы безопасности и в различных частных медицинских учреждениях.