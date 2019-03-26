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Минздрав распространил заявление в связи с пожаром в торговом центре в Баку

При пожаре, вспыхнувшем в торговом центре Diqlas в "8-ом километре", была оказана неотложная медицинская помощь двум сотрудникам МЧС.

Об этом Report сообщил глава пресс-службы министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров. 

Он отметил, что один спасатель получил травму руки и был доставлен в 3-ю городскую клиническую больницу.

По словам П.Абубекирова, врачи оказали помощь двум гражданам: "Пожар вспыхнул утром, когда в торговом центре было не так многолюдно. На месте пожара работают 6 бригад скорой помощи".

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