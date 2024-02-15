Минздрав призывает граждан вакцинироваться от кори

С апреля прошлого года в различных регионах Азербайджана наблюдается локальное распространение кори.

С апреля прошлого года в различных регионах Азербайджана наблюдается локальное распространение кори.

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

В ведомстве отметили, что анализ сложившейся эпидемиологической ситуации показывает, что подавляющее большинство инфицированных - это непривитые от кори и не переболевшие этим заболеванием лица.

"В связи с этим на территории Азербайджана продолжаются противоэпидемические и профилактические мероприятия. В соответствии с календарем профилактических прививок, утвержденным Министерством здравоохранения, в стране проводится вакцинация детей в возрасте до 10 лет. Учитывая, что вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики инфекции, Министерство здравоохранения в очередной раз призывает восприимчивые к кори группы населения в возрасте 11-40 лет пройти вакцинацию. Для вакцинации следует обратиться в медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь детям и пожилым людям по месту жительства", - говорится в сообщении.