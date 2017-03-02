Главврач: На этой неделе в ожоговый отдел поступило 7 детей, получивших ожоги, прыгая через костер в "од чершенбеси"

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ "На этой неделе в ожоговый отдел поступило 7 детей, получивших ожоги, прыгая через костер в "од чершенбеси".

Как сообщает Report, об этом сказал главный врач ожогового отдела клиники пластической и реконструктивной хирургии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей (АГИУВ) имени Азиза Алиева Шахин Алиев.

Он отметил, что у детей чаще всего наблюдались ожоги 2-ой степени в области кисти рук и колен: "Это были дети в возрасте 7-14 лет. В общем, среди больных, получивших ожоги, дети составляют большинство. Каждый год 65% обратившихся в ожоговый отдел клиники составляют дети, остальные - взрослые. К примеру, в прошлом году 70-летний мужчина, пожилая женщина, беременная женщина в связи с ожогами обращались в отдел".

Главврач добавил, что в дни празднования четрех "чершенбе" перед Новрузом в ожоговый отдел клиники обращаются пациенты с ожогами различной степени, которые они получили, прыгая через костер.