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Главврач: В целях профилактики дезинфекция проводится в школах раз в неделю

Главврач: В целях профилактики дезинфекция проводится в школах раз в неделю В целях дезинфекции используется бромосепт
Здоровье
15 марта 2021 г. 12:28
Главврач: В целях профилактики дезинфекция проводится в школах раз в неделю

"Дезинфицирующие средства используются для очаговой и профилактической дезинфекции. При очаговой дезинфекции дезинфицируется место, где находился больной, перенесший инфекционное заболевание, а профилактическая дезинфекция используется для предотвращения возникновения инфекционного заболевания".

Как сообщает Report, об этом сообщил главный врач Бакинского городского центра дезинфекции Министерства здравоохранения Азербайджана Акиф Мамедов.

По его словам, с этой целью дезинфицируются места, где есть большая вероятность распространения вирусов и бактерий - густонаселенные районы, школы, предприятия: "Дезинфицирующие средства должны обладать способностью уничтожать микроорганизмы, то есть, вирусы и бактерии в короткие сроки, а также быть безвредными для организма человека".

Главврач также отметил, что во время дезинфекционных работ в учебных заведениях обычно используется влажный способ: "При таком способе дезинфекции поверхности в школах необходимо протирать влажным полотенцем через 2 часа после проведения работ. В целях дезинфекции используется бромосепт. В это время также дезинфицируют парты классных комнат, подоконники, поручни лестниц. В целях профилактики дезинфекция проводится 1 раз в неделю, однако в случае выявления в школе инфекционного заболевания, проводится очаговая дезинфекция данной территории. Наряду с такими дезинфекциями в школах должны проводиться текущие дезинфекционные работы между сменами".

Специалист также уточнил, наносят ли эти вещества какой-либо вред здоровью человека: "Эти вещества, как правило, безвредны для человеческого организма, однако могут причинить вред при неосторожном контакте с кожей. Работники, выполняющие эту работу, должны использовать специальную одежду (специальные перчатки, маски, очки)".

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Версия на азербайджанском языке Baş həkim: "Məktəbdə infeksion xəstəlik aşkar olunsa, həmin ərazi ocaqlı dezinfeksiya olunur"

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