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Главный инфекционист США Фаучи: искоренить коронавирус невозможно

Главный инфекционист США Фаучи: искоренить коронавирус невозможно Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "искоренить" коронавирус невозможно, но надеется, что в скором времени можно будет отказаться от ограничений по COVID-19.
Здоровье
9 февраля 2022 г. 13:15
Главный инфекционист США Фаучи: искоренить коронавирус невозможно

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "искоренить" коронавирус невозможно, но надеется, что в скором времени можно будет отказаться от ограничений по COVID-19.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы никак не сможем искоренить этот вирус... Но я надеюсь, что приближается время, когда достаточно людей будут вакцинированы (или) иметь защиту от предыдущей инфекции, и связанные с COVID ограничения скоро окажутся в прошлом", - заявил Фаучи в интервью газете Financial Times.

При этом Фаучи отметил, что не думает, что каждому американцу понадобится регулярная ревакцинация.

"Это будет зависеть от того, кто вы... Но если вы нормальный, здоровый 30-летний человек без каких-либо сопутствующих заболеваний, вам может понадобиться ревакцинация только каждые четыре или пять лет", - заявил он.

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