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Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 525 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 525 млн Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 525 млн 379 тыс. 503.
Здоровье
20 мая 2022 г. 08:32
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 525 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 525 млн 494 тыс. 493 .

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 296 тыс. 574 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США – 84 млн 775 тыс. 029 и 1 млн 1 тыс. 269.

Индия – 43 млн 131 тыс. 135 и 524 тыс. 303.

Бразилия – 30 млн 752 тыс. 226 и 665 тыс. 216.

Франция – 29 млн 291 тыс. 146 и 148 тыс. 686.

Германия – 26 млн 013 тыс. 283 и 138 тыс. 53.

Великобритания – 24 млн 330 тыс. 442 и 190 тыс. 323.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 525 milyonu ötüb

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