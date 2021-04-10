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Bloomberg сравнил темпы вакцинации в богатых и бедных странах

Bloomberg сравнил темпы вакцинации в богатых и бедных странах Только в трех странах из 54 вакцинировали более 1% населения, а в 20 государствах кампании вакцинации от коронавируса еще не начали
Здоровье
10 апреля 2021 г. 11:08
Bloomberg сравнил темпы вакцинации в богатых и бедных странах

Доля привившихся от коронавируса в мире составляет около 5 процентов, однако большую часть вакцин получили богатые страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Bloomberg.

По информации агентства, 40% от общего числа прививок сделали в 27 обеспеченных государствах, которые, в свою очередь, составляют всего 11% мирового населения. Тем временем в самых бедных странах тот же процент мирового населения получил около 1,6% вакцин. Таким образом, их население прививают в 25 раз медленнее.

На США, к примеру, приходится 24% от общего числа прививок, при этом в Штатах живут 4,3% населения Земли. В Пакистане, в свою очередь, проживают 2,7% человечества, однако там доля вакцинации составила всего 0,1% от мировой. У богатых стран, помимо прочего, сохраняется тенденция закупать вакцины в количествах, позволяющих привить всех граждан несколько раз, уточнило СМИ.

В свою очередь, Африка, будучи наиболее бедным континентом, остается и наименее привитой от COVID-19. Только в трех странах из 54 вакцинировали более 1% населения, а в 20 государствах кампании вакцинации от коронавируса еще не начали.

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