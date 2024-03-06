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Женщины составляют 50,2% населения Азербайджана

Женщины составляют 50,2% населения Азербайджана На начало 2024 года женщины составили 50,2% от общей численности населения Азербайджана.
Внутренняя политика
6 марта 2024 г. 09:42
Женщины составляют 50,2% населения Азербайджана

На начало 2024 года женщины составили 50,2% от общей численности населения Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, из 112,6 тыс. детей, родившихся в прошлом году, 46,9% составили девочки.

Азербайджанские женщины активно участвуют в социально-экономической жизни страны, их удельный вес в общей численности занятого населения, по предварительным данным, равен 47,9%.

Среди государственных служащих доля женщин составляет 29,4%, а среди индивидуальных предпринимателей - 22,7%.

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Версия на английском языке Women make up 50.2% of Azerbaijan’s population
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əhalisinin 50,2 faizi qadınlardır

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