Заместитель премьер-министра встретился с предпринимателями в Сумгайыте

© Report.az

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Заместитель премьер-министра Азербайджана, председатель Комиссии по координации регулирования трудовых отношений Али Ахмедов встретился с группой предпринимателей города Сумгайыта и представителями крупных налогоплательщиков.

Как сообщает Report, основная тема встречи - "Объективные и субъективные условия для создания неформальной занятости и предложения по его устранению".

На встрече принимает участие глава Исполнительной власти Сумгайыта Закир Фараджев.

Заместитель премьер-министра Али Ахмедов в своем выступлении сказал, что налицо интенсивное развитие экономики Азербайджана в последние годы: "За последние 12 лет экономика выросла на 250%, это большой успех. Уровень бедности в Азербайджане достаточно снижен. За прошедшие 10-12 лет уровень бедности сократился с 50% до 5%, повышена заработная плата. Большое количество школ отремонтированы, построены новые, сданы в эксплуатацию больницы".

Он отметил, что в экономической политике предусмотрены коренные изменения: "Инструменты и средства, на которые мы ссылались, были наши ресурсы. Эти ресурсы мы используем надлежащим образом. Мы должны увеличить свой потенциал, больше используя созданные нами ресурсы".

А. Ахмедов подчеркнул, что если есть какие-то негативные моменты, то они будут решены путем обсуждений: "Сегодня в стране существуют большие трудовые ресурсы. 4,6 млн. населения страны - экономически активное население. Люди, регулирующие трудовые отношения, не платят налог государству в должном порядке. Это в будущем окажет серьезное влияние на выплату их пенсий".