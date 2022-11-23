Захид Орудж: Основная цель - создание сильных политических партий

Основная цель политики государственного строительства – осуществление политическими партиями деятельности в правовой плоскости.

Основная цель политики государственного строительства – деятельность политических партий исключительно в правовой плоскости.

Как передает Report, об этом заявил председатель комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж на брифинге, посвященном новой редакции законопроекта "О политических партиях".

Он отметил, что за последние три года было проведено много встреч и диалогов с представителями политических партий:

"Это очень важный шаг. Главной целью при разработке нового законопроекта "О политических партиях" было найти общий знаменатель в этом вопросе. Потому что иногда мы становимся свидетелями того, что в отчетах за рубежом об Азербайджане отражается неверная информация".

По словам депутата, изменения в законопроект еще раз показали, что власти и законодательный орган находятся на верном пути: "Аргументы оппонентов неправомерны. Целью является формирование сильных политических партий".