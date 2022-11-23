О нас

Захид Орудж: Основная цель - создание сильных политических партий

Захид Орудж: Основная цель - создание сильных политических партий Основная цель политики государственного строительства – осуществление политическими партиями деятельности в правовой плоскости.
Внутренняя политика
23 ноября 2022 г. 14:21
Захид Орудж: Основная цель - создание сильных политических партий

Основная цель политики государственного строительства – деятельность политических партий исключительно в правовой плоскости.

Как передает Report, об этом заявил председатель комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж на брифинге, посвященном новой редакции законопроекта "О политических партиях".

Он отметил, что за последние три года было проведено много встреч и диалогов с представителями политических партий:

"Это очень важный шаг. Главной целью при разработке нового законопроекта "О политических партиях" было найти общий знаменатель в этом вопросе. Потому что иногда мы становимся свидетелями того, что в отчетах за рубежом об Азербайджане отражается неверная информация".

По словам депутата, изменения в законопроект еще раз показали, что власти и законодательный орган находятся на верном пути: "Аргументы оппонентов неправомерны. Целью является формирование сильных политических партий".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Zahid Oruc: “Məqsəd güclü siyasi partiyaların formalaşdırılmasıdır”

Самое важное

Глава УМК: Содействуя миру в регионе, Азербайджан столкнулся с клеветнической пропагандой некоторых соседей
ФотоГлава УМК: Содействуя миру в регионе, Азербайджан столкнулся с клеветнической пропагандой некоторых соседей
23 ноября 2022 г. 11:23
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву
22 ноября 2022 г. 21:52
Президенты Азербайджана и Израиля провели телефонный разговор
Президенты Азербайджана и Израиля провели телефонный разговор
22 ноября 2022 г. 20:02
Миротворцы и турецко-российский мониторинговый центр проинформированы о минном поле в Сарыбаба
Миротворцы и турецко-российский мониторинговый центр проинформированы о минном поле в Сарыбаба
22 ноября 2022 г. 18:05
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
22 ноября 2022 г. 17:13
Госкомитет: Некоторые мечети в Шуше могут получить статус музея
Госкомитет: Некоторые мечети в Шуше могут получить статус музея
22 ноября 2022 г. 12:34
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Президент выступил на мероприятии по случаю 30-летия создания партии Ени Азербайджан
ФотоПрезидент выступил на мероприятии по случаю 30-летия создания партии "Ени Азербайджан"
21 ноября 2022 г. 23:57
Спикер: Вернувшиеся на освобожденные территории бывшие вынужденные переселенцы подвергаются опасности
ФотоСпикер: Вернувшиеся на освобожденные территории бывшие вынужденные переселенцы подвергаются опасности
21 ноября 2022 г. 21:00
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi